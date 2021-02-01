В Турции прививку китайской вакциной Sinovac, сделали уже более двух миллионов человек. Добавим, что Украина рассматривает возможность приобретения китайской вакцины для украинцев, однако пока нет подробностей относительно ее эффективности.

Источник: Hurriyet

По состоянию на 1 февраля количество людей, которым ввели китайскую вакцину Sinovac от COVID-19 в Турции превысило 2 миллиона.

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Массовая вакцинация стартовала в стране 14 января. Сначала были привиты медицинские работники и пожилые люди. Первая партия вакцины в размере 3 миллион доз была доставлена в Турцию 30 декабря.

Общее количество прививок, которые были сделаны, 2069036,

– сообщило Министерство здравоохранения по состоянию на 13.00 1 февраля.

Больше прививок было сделано в провинции Стамбул – почти 360 тысяч, в Анкаре – более 200,6 тысячи. Добавим, что в течение 31 января в Стране подтвердили 6562 новых случая инфицирования.

К слову, китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала