В Турции вакцину CoronaVac планируют вводить трижды

В Турции провели исследование эффективности введения третьей, бустерной дозы вакцины Sinovac (CoronaVac). Ранние данные свидетельствуют о том, что она значительно увеличивает уровень защитных антител.

Через 10 дней после вакцинации 3 дозой препаратом у участников исследования наблюдали увеличение антител в 10 – 20 раз. Об этом сообщил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек.

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Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введения 3-й дозы Sinovac. Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10 – 20 раз. Мы также ожидаем реальных данных,

– написал Тюкек в твиттере.

Он добавил, что 3 дозу вакцины было бы полезно вводить людям из группы высокого риска, которая вакцинировалась препаратом в январе 2021 года. По мнению профессора, в Турции могут одобрить применение бустерной дозы Sinovac для возможной вспышке COVID-19 в октябре.

Мы видим, что существует большой спрос на прививку 3 дозой. Очень приятно, что люди становятся сознательными и понимают важность вакцины,

– добавил он.

Отметим, что использование вакцины Sinovac разрешено в 35 странах: Азербайджан, Албания, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, Армения, Гонконг, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Индонезия, Камбоджа, Китай, Колумбия, Ливия, Македония, Малайзия, Мексика, Пакистан, Парагвай, Северный Кипр, Сальвадор, Сомали, Судан, Восточный Тимор, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины и Чили.

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Источник: СНБО