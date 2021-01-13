В Турции зарегистрировали вакцину против коронавируса от компании Sinovac
Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. В стране уже сделали первую прививку.
Первую прививку против коронавируса в стране получил министр здравоохранения Ахмет Демирджан. Об этом сообщает "АА".
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Турецкие лаборатории исследовали образцы вакцины CoronaVac в течение 14 дней. После проведения всех анализов регулятор таки выдал разрешение на экстренное применение препарата.
Вакцинация жителей страны начнется 14 января. В первую очередь будут прививать медицинских работников.
Первую партию препарата Турция получила в конце декабря. В общем страна заказала 50 миллионов доз вакцины от компании Sinovac.
Кроме этого, до конца марта Турция планирует получить 4,5 миллиона доз вакцины от Pfizer и BioNTech.
Вакцина против COVID-19 от Sinovac: что известно
- Это инактивированный препарат, который хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Это означает, что его можно хранить в обычном холодильнике. Это делает вакцину пригодной для развивающихся стран, где нет специальных холодильных систем.
- Украина договорилась о поставках вакцины от Sinovac в размере 5 миллионов доз.
- Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса только в том случае, если ее эффективность составит не менее 70%.
- Результаты исследования, проведенного в Бразилии, свидетельствуют, что эффективность препарата составляет 50,38%.
- Степанов говорит, что это исследование касается только Бразилии. В украинском министерстве ожидают обобщенный отчет.
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