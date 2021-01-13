Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac. В стране уже сделали первую прививку.

Первую прививку против коронавируса в стране получил министр здравоохранения Ахмет Демирджан. Об этом сообщает "АА".

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Турецкие лаборатории исследовали образцы вакцины CoronaVac в течение 14 дней. После проведения всех анализов регулятор таки выдал разрешение на экстренное применение препарата.

Вакцинация жителей страны начнется 14 января. В первую очередь будут прививать медицинских работников.

Первую партию препарата Турция получила в конце декабря. В общем страна заказала 50 миллионов доз вакцины от компании Sinovac.

Кроме этого, до конца марта Турция планирует получить 4,5 миллиона доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

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