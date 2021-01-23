Турция будет производить российскую вакцину "Спутник-V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" против коронавируса в Турции. Соглашение уже подписано.
Потенциальный объем производства – миллионы доз "Спутник V" в год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на РФПИ.
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Кроме этого, обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.
Вакцину планируют поставлять не только на внутренний рынок Турции, но и в другие страны.
В настоящее время российская вакцина зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.
Кроме этого, уже инициировали процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.
Российская вакцина против COVID-19 "Спутник-V": что известно
- Пока мировые эксперты не увидели никаких объективных данных по эффективности российской вакцины.
- Даже разработчики "Спутник-V" несколько раз то повышали, то снижали фиксированный уровень эффективности препарата.
- Фактически 60% россиян отказались от вакцины отечественного происхождения.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боль. Но справедливости ради стоит отметить, что эти побочные эффекты нормальны.
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