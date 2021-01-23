Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве вакцины "Спутник V" против коронавируса в Турции. Соглашение уже подписано.

Потенциальный объем производства – миллионы доз "Спутник V" в год. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на РФПИ.

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Кроме этого, обсуждается вопрос о возможном расширении производства в будущем.

Вакцину планируют поставлять не только на внутренний рынок Турции, но и в другие страны.

В настоящее время российская вакцина зарегистрирована в России, Венгрии, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Кроме этого, уже инициировали процесс регистрации вакцины в ЕС, идут процедуры по преквалификации вакцины ВОЗ.

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