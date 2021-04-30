Анкара договорилась о производстве этого препарата на своей территории. Также президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что готов лично обсудить с Владимиром Путиным поставки препарата, если это будет нужно.

Читайте также Moderna тестирует новую версию вакцины против COVID-19 с упрощенным хранением

Эрдоган опроверг возможность нехватки российской вакцины в Турции.

У нас достаточно вакцин. Скоро поступит "Спутник V". При необходимости я обговорю этот вопрос и с президентом Путиным. Немецкие производители вакцины BioNTech также осуществят поставки в Турцию,

– заявил он.

Турция решила договориться о закупке вакцины, поскольку сейчас идет последняя стадия ее одобрения турецким регулятором. Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае.

50 миллионов доз вакцины Турция должна получить в течение шести месяцев. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V".

К слову, с 29 апреля в Турции ввели полный локдаун. Однако для туристов ограничения будут не такими строгими, они смогут посетить музеи и заселиться в отеле. Магазины будут работать до 17 часов, но будет выходной в воскресенье.

По данным СНБО, в Турции по состоянию 30 апреля всего обнаружили коронавирус у 4 788 700 человек. Из них умерло 39 737, выздоровел 4 255 714, а болеют 493 249 человек.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала