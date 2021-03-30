В Турции скоро стартуют клинические испытания на людях вакцины от COVID-19 в виде спрея. Ее применение планируют начать в этом году.

Министр промышленности страны Мустафа Варанков заявил, что первая фаза клинических испытаний этой вакцины "стартует в скором времени".

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Применение этой вакцины может начаться в этом году "после успешного завершения всех клинических испытаний".

Мы стремимся внедрить этот новый тип вакцины в течение года, если будут завершены все клинические стадии,

– заявил Мустафа Варанк.

В стране сейчас разрабатываются шесть проектов по созданию различных видов вакцин. Препарат против коронавируса в виде назального спрея разрабатывают турецкие ученые, доклинические тестирования успешно завершены.

"На первом этапе клинические испытания проводятся на небольшой группе в количестве 40-50 человек. На второй это число может вырасти до 100. На третьем этапе клинических испытаний речь может идти о тысячах добровольцах", – добавил глава Управления турецкими институтами здравоохранения Эрхан Акдоган.

Добавим, турецкие ученые ранее сообщили, что назальный спрей под названием Genoxyn может убить коронавирус всего за одну минуту. Препарат разработали в университете Улудаг в городе Бурса.