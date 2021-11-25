Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Она уже близится к завершению. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа.
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Он также выразил надежду, что турецкий препарат будут применять в мире еще до конца 2021 года. А уже в следующем – смогут запустить массовое производство.
Заявку на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac уже подали в турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям,
– заявил глава Минздрава.
Третий этап испытаний
Член Научного комитета Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер отметил, что для тестирования вакцины сейчас нужны добровольцы – примерно 3 тысячи человек.
Что известно о турецкой вакцине?
Турецкая вакцина, ранее известная как ERUCOV-VAC – неактивная вакцина против COVID-19. Она похожа на CoronaVac, которая разработана китайской фирмой Sinovac. Китайский препарат использовали в Турции до того, как вакцины мРНК стали доступными в большем количестве.