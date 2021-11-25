Турция создала свою вакцину от COVID-19 – Turkovac: на какой стадии испытания
Источник:твитер главы Минздрава Турции
Турция разрабатывает собственную инактивированную вакцину против коронавируса Turkovac. Турецкое Министерство здравоохранения уже подало заявку на одобрение для экстренного применения.
Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Она уже близится к завершению. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа.
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Он также выразил надежду, что турецкий препарат будут применять в мире еще до конца 2021 года. А уже в следующем – смогут запустить массовое производство.
Заявку на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac уже подали в турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям,
– заявил глава Минздрава.
Третий этап испытаний
Член Научного комитета Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер отметил, что для тестирования вакцины сейчас нужны добровольцы – примерно 3 тысячи человек.
Что известно о турецкой вакцине?
Турецкая вакцина, ранее известная как ERUCOV-VAC – неактивная вакцина против COVID-19. Она похожа на CoronaVac, которая разработана китайской фирмой Sinovac. Китайский препарат использовали в Турции до того, как вакцины мРНК стали доступными в большем количестве.