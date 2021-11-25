Турция создала свою вакцину от COVID-19 – Turkovac: на какой стадии испытания

Турция разрабатывает собственную инактивированную вакцину против коронавируса Turkovac. Турецкое Министерство здравоохранения уже подало заявку на одобрение для экстренного применения.

Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний. Она уже близится к завершению. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа.

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Он также выразил надежду, что турецкий препарат будут применять в мире еще до конца 2021 года. А уже в следующем – смогут запустить массовое производство.

Заявку на получение разрешения для использования нашей отечественной вакцины Turkovac уже подали в турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинским изделиям,

– заявил глава Минздрава.

Третий этап испытаний

. Вакцину Turkovac разработали ученые из университета Эрджияс в сотрудничестве с Управлением турецкими институтами здравоохранения (TÜSEB). Исследования по разработке вакцины против COVID-19 в Турции начались еще в первые дни пандемии.

Член Научного комитета Министерства здравоохранения по коронавирусу профессор Альпер Шенер отметил, что для тестирования вакцины сейчас нужны добровольцы – примерно 3 тысячи человек.