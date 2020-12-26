Власть Турции сообщила, что заключила соглашение с компанией BioNTech. По его условиям, страна получит 4,5 миллиона доз вакцины против коронавируса, причем первую партию уже через неделю.

Первые 550 000 доз вакцины против COVID-19 разработки Pfizer и BioNTech поступят в Турцию еще до конца 2020 года, самое позднее – в начале января. Об этом рассказали в Anadolu .

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В общем Анкаре удалось договориться с производителем о закупке 4,5 миллиона доз, их Турция должна получить до конца марта 2021. Контракт предусматривает и опцию расширения объемов закупки на тех же условиях до 30 миллионов доз.

Еще 50 миллионов доз вакцины против COVID-19 Турция приобретет в китайской компании Sinovac Biotec.

Вакцинировать турок будут на условиях добровольного письменного согласия (интересно, что только при таком условии BioNTech согласилась заключить с Анкарой соглашение).

Тем временем в Великобритании уже вакцинировали 600 000 человек, в Израиле – более 200 000. Кроме того, вакцину Pfizer с 24 декабря получают медики Мексики и Чили, которые работают с больными COVID-19.

А вот Украина, скорее всего, получит вакцину компании Astra Zeneka – хотя ее эффективность оценивается в 70%:

Дело в том, что ее можно хранить при температуре от +2 до +8, и это Украина может себе позволить.

А вот хранить вакцины Pfizer – BioNTech (95% эффективности) и Moderna (94%) следует при -60 ли -80 градусов, что будет трудно воплотить.



Готовы ли вакцинироваться против коронавируса украинцы / Инфографика 24 канала