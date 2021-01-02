В Турции нашли новый штамм коронавирусной инфекциям у 15-ти человек, которые прибыли в страну из Великобритании.

Поэтому Анкара прекратила въезд в страну из Британии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в твиттере.

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В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены,

– заявил Коджа.

Все инфицированные новым штаммом коронавируса прибыли в страну из Британии, где ранее обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Согласно данным исследований, он на 50-74% опаснее, чем вирус SARS-CoV-2.

К слову, Турция потребует от туристов результаты ПЦР-тестов. Требование будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Кроме того, отрицательный результат теста на коронавирус нужен тем, кто прибывает в страну транзитом.

Также МВД Турции запретило проведение развлекательных программ на Новый год в отелях.



Новый штамм COVID-19: что следует знать / Инфографика 24 канала