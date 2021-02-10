Мешканець Туреччини придбав слину у хворого на коронавірус і підливав її у чай ​​свого начальника. Бос заявив, що працівник намагався його вбити.

Ібрагім Унверді написав заяву в поліцію на співробітника, який працював на нього впродовж 3 років. Чоловік заявляє, що той намагався заразити його коронавірусом після того, як був спійманий на крадіжці грошей.

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Ібрагім Унверді має власний автосалон. Зранку, у день інциденту, чоловік зателефонував підлеглому з приводу продажу автомобіля. Після успішного продажу він дав працівнику 215 000 турецьких лір, аби той відніс гроші до сейфа.

У нього навіть був ключ від мого сейфа, я йому повністю довіряв. Пізніше я дзвонив йому кілька разів і не міг з ним зв'язатися. Він відповів на наступний день. Він сказав, що йому потрібні гроші й він вкрав їх, тому що винен лихвареві,

– заявив Ібрагім.

Чоловік стверджує, що перш ніж вкрасти гроші, вже колишній співробітник підлив у його чай слину хворого на коронавірус.

Він купив слину у пацієнта з COVID-19 за 500 турецьких лір і спробував підмішати її в мій напій. Я дізнався про це від одного з моїх співробітників,

– стверджує власник автосалону.

Він додав, що так і не випив тоді напій.

Цікаво, що до чоловіка приставили охорону поліції після того, як він продемонстрував загрози, які йому надсилав співробітник. У повідомленні йдеться, вони підтверджують, що чоловік намагався вбити свого боса за допомогою COVID-19.