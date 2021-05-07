Президент страны заявил, что турецкая вакцина будет доступна не только для жителей Турции. По его словам, Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос.

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В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину до сентября-октября текущего года,

– заявил Эрдоган.

Он добавил, что ранее обсудил тему поставок российской COVID-вакцины "Спутник V". Лидер страны отметил, что планирует получить от России крупные партии препарата. А потом даже наладить совместное производство российской вакцины в Турции.

Так, Турция договорилась о закупке 50 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экстренного применения в стране. Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае.

Все 50 миллионов доз вакцины Турция должна получить в течение 6 месяцев.

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