Президент страны заявил, что турецкая вакцина будет доступна не только для жителей Турции. По его словам, Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос.
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В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину до сентября-октября текущего года,
– заявил Эрдоган.
Он добавил, что ранее обсудил тему поставок российской COVID-вакцины "Спутник V". Лидер страны отметил, что планирует получить от России крупные партии препарата. А потом даже наладить совместное производство российской вакцины в Турции.
Так, Турция договорилась о закупке 50 миллионов доз вакцины "Спутник V" для экстренного применения в стране. Согласно договору, поставка препарата начнется уже в мае.
Все 50 миллионов доз вакцины Турция должна получить в течение 6 месяцев.
Ситуация с коронавирусом в Турции: что известно
- С начала пандемии в Турции зарегистрировали 4 977 982 больных коронавирусом.
- 4 626 799 жителей страны уже выздоровели. Вместе с тем 42 187 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- Пока в стране зарегистрировано только 2 вакцины против коронавируса: Pfizer-BioNTech и Sinovac.
- Всего в Турции использовали 24 467 719 доз COVID-вакцин. 10 076 124 человека уже прошли полную иммунизацию.