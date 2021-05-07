Президент країни заявив, що турецька вакцина буде доступною не лише для мешканців Туреччини. За його словами, Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит.
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У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо завершити отримати вакцину до вересня-жовтня поточного року,
– заявив Ердоган.
Він додав, що раніше обговорив тему постачань російської COVID-вакцини "Супутник V". Лідер країни зауважив, що планує отримати від Росії великі партії препарату. А згодом навіть налагодити спільне виробництво російської вакцини в Туреччині.
Так, Туреччина домовилася про закупівлю 50 мільйонів доз вакцини "Супутник V" для екстреного застосування в країні. Згідно з угодою, постачання препарату розпочнеться вже у травні.
Усі 50 мільйонів вакцини Туреччина має отримати впродовж 6 місяців.
Ситуація з коронавірусом в Туреччині: що відомо
- Від початку пандемії у Туреччині зареєстрували 4 977 982 хворих на коронавірус.
- 4 626 799 мешканців країни вже одужали. Натомість 42 187 померли від ускладнень, спричинених хворобою.
- Поки що в країні зареєстровано лише 2 вакцини проти коронавірусу: Pfizer-BioNTech та Sinovac.
- Всього у Туреччині використали 24 467 719 доз COVID-вакцин. 10 076 124 людей вже пройшли повну імунізацію.