Тысячи ботов выступают против вакцинации в украинском фейсбуке: как их выявить
Сейчас в фейсбуке тысячи ботов отрабатывают заказы, которые нацелены провалить вакцинацию в Украине. Вероятно, некоторые из них происходят из РФ.
Источник:Ліга.net
Журналисты из ЛІГА.net провели с компанией Artellence совместное исследование. С 1 января по 13 марта 2021 года они проанализировали посты и комментарии на фейсбук-страницах и аккаунтах 50 крупнейших украинских СМИ, а также на 2 тысячах топ-страницах и аккаунтах в фейсбуке.
К теме Кто первым начал заливать фейки о COVID-19 в уши украинцев
Из всех постов и публикаций мы выделили те, в которых говорилось о вакцине или вакцинации. Для этого Artellence построили алгоритм классификации позиций и проанализировали комментарии под ними. Для сентимент-анализа алгоритм отобрал комментарии, в которых есть явно выраженное отношение к вакцинации,
– говорится в публикации.
Основные результаты исследования:
- 7700 ботов активно писали о вакцинации под постами 2050 крупнейших аккаунтов и страниц;
- Почти 70% комментариев и постов ботов были отрицательными;
- Каждый бот в среднем оставляет 9 комментариев, а человек – 1,9. Это означает, что каждый пятый комментарий под постами о вакцинации был написан ботами;
- Человек-рекордсмен по количеству комментариев оставил 378 комментариев под постами, а среди ботов самый продуктивный написал 2118 комментариев.
- Это не политические боты, ведь журналисты не нашли подтверждения их участия в политических кампаниях;
- Единого центра управления ботами нет. Но основная версия остается такой – часть ботов происходят из РФ.
Так, фейсбук неоднократно выявлял и блокировал ботофермы, которыми руководили из России. И комментарии, которые анализировали журналисты издания, отвечали риторике российских ботов, выявленных ранее, в частности: критика всех вакцин, кроме "Спутник-V" и лоббирование последней, а также агрессивная критика государства или власти абсолютно во всем, что касается вакцинации и борьбы с коронавирусом.
Как вычислить бота
В Artellence построили модель, которая определяла ботов. В этой модели использовали три вида данных: профайл пользователя, ленту пользователя и предыдущую историю комментирования пользователя на других страницах.
Основные различия между ботами и людьми:
- Боты очень часто сообща, словно стая, комментируют одинаковые посты. Люди ведут себя так крайне редко.
- У ботов очень активная и некачественная лента. У ботов в среднем 72 поста, у людей – 39. При этом у ботов 58% ленты – это репосты, у людей – 23%. Также различия и в лайках – на посте бота в среднем стоит 7.3 лайка и 1.2 комментария, у человека – 39.3 лайка и 6 комментариев.
- У ботов учетная запись заполнена в среднем на 32%, у людей – на 60%. Боты чаще всего не указывают пол, город, день рождения.
- Среднее количество аватарок в ботов – 6.8, у людей – 18.7. У половины ботов менее чем 3 аватарки.
- Боты менее активны в заполнении альбомов. У ботов в среднем 7 фото, у людей – 29.
- Боты редко делают "чекины". У ботов в среднем 2.2 "чекина", а у людей – 29 (среди тех, кто сделал хотя бы один "чекин").
Поделиться новостью