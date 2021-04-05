Сейчас в фейсбуке тысячи ботов отрабатывают заказы, которые нацелены провалить вакцинацию в Украине. Вероятно, некоторые из них происходят из РФ.

Журналисты из ЛІГА.net провели с компанией Artellence совместное исследование. С 1 января по 13 марта 2021 года они проанализировали посты и комментарии на фейсбук-страницах и аккаунтах 50 крупнейших украинских СМИ, а также на 2 тысячах топ-страницах и аккаунтах в фейсбуке.

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Из всех постов и публикаций мы выделили те, в которых говорилось о вакцине или вакцинации. Для этого Artellence построили алгоритм классификации позиций и проанализировали комментарии под ними. Для сентимент-анализа алгоритм отобрал комментарии, в которых есть явно выраженное отношение к вакцинации,

– говорится в публикации.

Основные результаты исследования:

7700 ботов активно писали о вакцинации под постами 2050 крупнейших аккаунтов и страниц;

Почти 70% комментариев и постов ботов были отрицательными;

Каждый бот в среднем оставляет 9 комментариев, а человек – 1,9. Это означает, что каждый пятый комментарий под постами о вакцинации был написан ботами ;

; Человек-рекордсмен по количеству комментариев оставил 378 комментариев под постами, а среди ботов самый продуктивный написал 2118 комментариев.

Это не политические боты, ведь журналисты не нашли подтверждения их участия в политических кампаниях;

Единого центра управления ботами нет. Но основная версия остается такой – часть ботов происходят из РФ.

Так, фейсбук неоднократно выявлял и блокировал ботофермы, которыми руководили из России. И комментарии, которые анализировали журналисты издания, отвечали риторике российских ботов, выявленных ранее, в частности: критика всех вакцин, кроме "Спутник-V" и лоббирование последней, а также агрессивная критика государства или власти абсолютно во всем, что касается вакцинации и борьбы с коронавирусом.

Как вычислить бота

В Artellence построили модель, которая определяла ботов. В этой модели использовали три вида данных: профайл пользователя, ленту пользователя и предыдущую историю комментирования пользователя на других страницах.

Основные различия между ботами и людьми: