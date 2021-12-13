Президент отметил, что это делается для того, чтобы ею могли воспользоваться "как можно больше украинцев". Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях 13 декабря.
Читайте также Деньги за вакцинацию: с 13 декабря принимают заявки в Дие – инструкция
Граждане в возрасте 60 + смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности на покупку лекарств,
– указал глава государства.
Владимир Зеленский подчеркнул, что существует лишь одно условие: полная вакцинация против COVID-19. В заключении президент добавил, что члены правительства получили необходимые поручения.
На что еще можно потратить средства
Денис Шмыгаль ранее сообщил, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантинных ограничений, а именно:
- креативная отрасль;
- транспортная отрасль;
- спортивная отрасль.
"Тысяча Зеленского": что известно
- Президент объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".
- Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.
- Верховная Рада Украины 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео
Текст публикации Владимира Зеленского:
Программа "Е-поддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане в возрасте 60 + смогут уже с января потратит 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения.