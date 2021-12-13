"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на лекарства

Владимир Зеленский заявил, что тысячу гривен, которую будут выплачивать за вакцинацию, можно будет потратить на лекарства. По его словам, программа "е-Поддержка" будет распространяться.

Президент отметил, что это делается для того, чтобы ею могли воспользоваться "как можно больше украинцев". Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях 13 декабря.

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Граждане в возрасте 60 + смогут уже с января потратить 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности на покупку лекарств,

– указал глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что существует лишь одно условие: полная вакцинация против COVID-19. В заключении президент добавил, что члены правительства получили необходимые поручения.

На что еще можно потратить средства

Денис Шмыгаль ранее сообщил, что потратить тысячу гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантинных ограничений, а именно:

креативная отрасль;

транспортная отрасль;

спортивная отрасль.

"Тысяча Зеленского": что известно

Президент объяснил, что программа будет работать так: каждый, кто получил две прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Быстро и удобно – через приложение "Дия".

Программа стартует 19 декабря, на нее выделят около 3 миллиардов гривен. Так, государство обеспечит возможность получить деньги всем вакцинированным против коронавируса.

Верховная Рада Украины 2 декабря проголосовала за закон о выделении тысячи гривен. Уже 7 декабря документ передали на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

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Премьер пояснил, что, для того чтобы успеть получить выплату в первом этапе, необходимо подать заявку в Дие с 19 по 29 декабря 2021 года.

Текст публикации Владимира Зеленского:

Программа "Е-поддержка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться как можно больше украинцев. Граждане в возрасте 60 + смогут уже с января потратит 1 тысячу гривен на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения.