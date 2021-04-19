В Одесской области умерла пятиклассница. Она находилась в больнице больше месяца. В социальных сетях родственники ребенка говорят, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Но в ОГА говорят, что это не так.

Ребенок лечился в областной детской больнице и умер 19 апреля. Врачи больше месяца пытались помочь ей в медучреждении, и безрезультатно.

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У 11-летнего ребенка отказали внутренние органы. По данным местных жителей, у ребенка были поражены внутренние органы (кишечник, легкие и почки). Девочку подсоединили к аппарату гемодиализа, а в легкие установили дренаж.

Жители Черноморска собирали средства для покупки лекарств, поскольку семья исчерпала свои ресурсы и не могла покупать дорогие лекарства самостоятельно. Сейчас объявили сбор средств для организации похорон.

Мама девочки сейчас тоже находится в больнице. У нее подтвердили COVID-19.

Вместе с тем, начальница областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга заявила, что смерть ребенка не связана с коронавирусной инфекцией.

Ситуация с коронавирусом в Одесской области:

Источник: Одесская ОГА