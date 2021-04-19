У 11-летней девочки из Одесской области отказали органы: она умерла, родственники винят COVID-19
В Одесской области умерла пятиклассница. Она находилась в больнице больше месяца. В социальных сетях родственники ребенка говорят, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Но в ОГА говорят, что это не так.
Источник:"Думская"
Ребенок лечился в областной детской больнице и умер 19 апреля. Врачи больше месяца пытались помочь ей в медучреждении, и безрезультатно.
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У 11-летнего ребенка отказали внутренние органы. По данным местных жителей, у ребенка были поражены внутренние органы (кишечник, легкие и почки). Девочку подсоединили к аппарату гемодиализа, а в легкие установили дренаж.
Жители Черноморска собирали средства для покупки лекарств, поскольку семья исчерпала свои ресурсы и не могла покупать дорогие лекарства самостоятельно. Сейчас объявили сбор средств для организации похорон.
Мама девочки сейчас тоже находится в больнице. У нее подтвердили COVID-19.
Вместе с тем, начальница областного управления здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга заявила, что смерть ребенка не связана с коронавирусной инфекцией.
Ситуация с коронавирусом в Одесской области:
Источник: Одесская ОГА
- За минувшие сутки в Одесской области выявили 372 новых случая коронавируса. Среди них – 5 детей и 1 медицинский работник.
- Наиболее новых больных обнаружили в Одессе – 203.
- К счастью, новых летальных исходов не зафиксировано. Зато выписали еще 101 человека.
- Всего по состоянию на 19 апреля в Одесской области выявили 126 828 больных коронавирусом, из которых 5 538 детей и 3 804 медработники.
- 2 245 инфицированных умерли, но 89 056 человек выздоровели.
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