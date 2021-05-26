У 14% людей коронавирус вызывает минимум одно новое заболевание

Коронавирус опасен не только осложнениями, но и долгосрочными последствиями для пациентов, в том числе молодых, не имевших ранее проблем со здоровьем. Американские ученые оценили вероятность возникновения нового диагноза после COVID-19 и сделали тревожные выводы.

Как происходило исследование

В ходе ретроспективного исследования ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health) проанализировали данные свыше 193 тысяч пациентов в США, у которых был подтвержден COVID-19 в период до ноября 2020 года.

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Возраст участников составлял 18 – 65 лет. Чтобы получить информацию о состоянии их здоровья после перенесенной инфекции, авторы исследования воспользовались национальными медицинскими базами.

Коронавирус вызывает новые заболевания

Результаты показали, что у 14% пациентов после COVID-19 диагностировали минимум одно новое заболевание, которое нужно лечить.

Повышенный риск клинических последствий после острого инфекционного периода заметили в разных системах органов, включая сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения,

– отметили ученые.

Затем авторы исследования сравнили эти результаты с данными других пациентов, которые проходили обследование в 2020 году, но у них не был подтвержден коронавирус. Оказалось, что риск развития новых заболеваний у людей, перенесших COVID-19, был на 5% выше по сравнению с контрольной группой.

При этом вероятность получить новый диагноз коронавирус после была достаточно высока не только среди пациентов старшего возраста или тех, у которых уже были проблемы со здоровьем, но и у достаточно молодых людей, которые не имеют сопутствующих заболеваний.