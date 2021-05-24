Детали исследования

Исследователи проанализировали данные 193 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 в период с 1 января по 31 октября 2020 года. Возраст участников исследования составил 18 – 65 лет. Таким образом, ученые хотели выяснить, у кого из них развились новые заболевания в течение 6 месяцев после постострой фазы COVID-19 (период, начинающийся через 3 недели после установленного диагноза).

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Исследователи обнаружили, что у 14% участников с COVID-19 развилось по крайней мере одно новое заболевание, которое требовало лечения после острой фазы COVID-19.

В частности, у пациентов обнаружили сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения,

– говорится в результатах исследования.

Риск развития нового заболевания оказался на 5% выше в этой группе по сравнению с контрольной, в которой не был диагностирован COVID-19.

В группе риска также молодые люди

Повышенная вероятность возникновения нового заболевания после инфекции COVID-19 не ограничивалась пожилыми людьми или людьми с уже имеющимися заболеваниями.

У многих молодых людей, в частности, тех, у кого в прошлом не было проблем со здоровьем, развилась новая болезнь после инфицирования коронавирусом.