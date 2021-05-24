У 14% молодых людей, переболевших COVID-19, развились другие заболевания: какие

Молодые люди после того, как переболели коронавирусом, имеют повышенный риск развития других заболеваний. Исследование требует большей выборки участников, одновременно результаты уже насторожили ученых.

Детали исследования

Исследователи проанализировали данные 193 тысяч человек с подтвержденным COVID-19 в период с 1 января по 31 октября 2020 года. Возраст участников исследования составил 18 – 65 лет. Таким образом, ученые хотели выяснить, у кого из них развились новые заболевания в течение 6 месяцев после постострой фазы COVID-19 (период, начинающийся через 3 недели после установленного диагноза).

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Исследователи обнаружили, что у 14% участников с COVID-19 развилось по крайней мере одно новое заболевание, которое требовало лечения после острой фазы COVID-19.

В частности, у пациентов обнаружили сердечно-сосудистые, неврологические, почечные, респираторные и психические осложнения,

– говорится в результатах исследования.

В группе риска также молодые люди

Риск развития нового заболевания оказался на 5% выше в этой группе по сравнению с контрольной, в которой не был диагностирован COVID-19.

Повышенная вероятность возникновения нового заболевания после инфекции COVID-19 не ограничивалась пожилыми людьми или людьми с уже имеющимися заболеваниями.

У многих молодых людей, в частности, тех, у кого в прошлом не было проблем со здоровьем, развилась новая болезнь после инфицирования коронавирусом.