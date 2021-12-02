У 3-летней девочки отказывают органы из-за редкой болезни, которую вызвал COVID-19

В Северной Ирландии в городе Белфаст 3-летняя девочка после перенесенного коронавируса страдает органной недостаточностью. Врачи поздно начали оказывать ребенку помощь из-за диагноза аутизма.

Натали Берри и ее партнер Джо получили положительный результат на коронавирус. Их дочь Анджелина сначала чувствовала себя хорошо, а затем заболела и попала в реанимацию с детским мультисистемным воспалительным синдромом (PIMS).

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Мы прошли всю изоляцию, и Анджелина была в изоляции с нами, но она страдает аутизмом и не проходила тестирования. Через шесть недель у нее появились симптомы, похожие на простуду, грипп, и в течение недели они становились хуже. Она стала действительно вялой, не могла есть, не могла пить, не спала, не могла двигаться или открывать глаза,

– рассказала Натали Берри.

Натали отвезла Анджелину в больницу через несколько дней после появления симптомов, но врачи не считали это вирусным заболеванием.

Поскольку она страдает аутизмом, они не провели никаких тестов в первый день. Ее кровяное давление зашкаливало, но они думали, что это произошло из-за того, что она была в стрессе. Я знала, что с ней что-то не так. Она была больна,

– вспомнила женщина.

Затем врачи узнали, что Анджелина имела лихорадку и инфекцию мочевыводящих путей. Позже у нее возникли симптомы PIMS.

Потом состояние ее ухудшилось... ее органы вышли из строя. Она пролежала в больнице больше двух недель. Она пролежала в палате несколько дней, а затем ее состояние ухудшилось, поэтому ее срочно отправили в реанимацию,

– рассказала женщина.

PIMS – что это? Мультисистемный воспалительный синдром, преимущественно встречающийся у детей. Наиболее частыми симптомами являются лихорадка, боль в желудке, диарея, рвота, сыпь, холодные руки, ноги и красные глаза.

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