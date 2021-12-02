У 3-летней девочки отказывают органы из-за редкой болезни, которую вызвал COVID-19
Источник:The Mirror
В Северной Ирландии в городе Белфаст 3-летняя девочка после перенесенного коронавируса страдает органной недостаточностью. Врачи поздно начали оказывать ребенку помощь из-за диагноза аутизма.
Натали Берри и ее партнер Джо получили положительный результат на коронавирус. Их дочь Анджелина сначала чувствовала себя хорошо, а затем заболела и попала в реанимацию с детским мультисистемным воспалительным синдромом (PIMS).
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Мы прошли всю изоляцию, и Анджелина была в изоляции с нами, но она страдает аутизмом и не проходила тестирования. Через шесть недель у нее появились симптомы, похожие на простуду, грипп, и в течение недели они становились хуже. Она стала действительно вялой, не могла есть, не могла пить, не спала, не могла двигаться или открывать глаза,
– рассказала Натали Берри.
Натали отвезла Анджелину в больницу через несколько дней после появления симптомов, но врачи не считали это вирусным заболеванием.
Поскольку она страдает аутизмом, они не провели никаких тестов в первый день. Ее кровяное давление зашкаливало, но они думали, что это произошло из-за того, что она была в стрессе. Я знала, что с ней что-то не так. Она была больна,
– вспомнила женщина.
Затем врачи узнали, что Анджелина имела лихорадку и инфекцию мочевыводящих путей. Позже у нее возникли симптомы PIMS.
Потом состояние ее ухудшилось... ее органы вышли из строя. Она пролежала в больнице больше двух недель. Она пролежала в палате несколько дней, а затем ее состояние ухудшилось, поэтому ее срочно отправили в реанимацию,
– рассказала женщина.
PIMS – что это?
Что известно о состоянии маленькой Анжелики
- Трехлетнему ребенку перелили кровь пациента с коронавирусом, но положительных изменений не было.
- С тех пор Анжелика страдает выпадением волос и изменениями в поведении, часто посещает вирусолога и кардиолога.