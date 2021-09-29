Зато после вакцинации препаратами Pfizer или Moderna антитела вырабатываются у всех привитых. Кроме людей с иммунными заболеваниями.

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Это означает, что люди, которые переболели коронавирусом, не должны считать себя защищенными от повторного заражения инфекцией и избегать вакцинации.

Тем временем исследования университета Раш показало, что люди, которые переболели коронавирусом, но у которых не выработались антитела, уровень иммунитета после прививки отвечал тем уровням, как и у людей, которые не болели COVID-19.

Почему переболеть и вакцинироваться – идеальное "комбо"

В прошлом месяце исследование ученых из Университета Рокфеллера выявило, что у людей, переболевших COVID-19 да еще и вакцинировавшихся может выработаться "гибридный" или "супериммунитет", который защищает от различных штаммов инфекции.

Такие люди будут хорошо защищены против большинства, если не всех штаммов COVID-19,

– заявил исследователь университета Пол Бенаш.

Иммунолог американского университета ЛаХойя Шейн Кротти считает, что такие люди "могут вырабатывать антитела, которые узнают все штаммы, даже если никогда с ними не сталкивались".

Исследование, опубликованное в прошлом месяце, также показывает, что переболевшие коронавирусом в 2002 – 2003 годах и вакцинированные против болезни выработали высокий уровень антител против различных видов вируса SARS.