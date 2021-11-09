У 4-летней девочки из-за кислых леденцов разъело язык: фото

У четырехлетней девочки из Мельбурна в Австралии кислые конфеты оставили химический ожог на языке. Правда, ребенок съел этих конфет достаточно много.

Стоматологи предупреждают, что сладости с высоким уровнем кислотности могут быть опасны для детей. И ситуация в Мельбурне это еще раз подтвердила.

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Что случилось:

Пока мама ребенка работала, ребенок проник в шкафчик и съел около 10 конфет, которые характеризуются как "чрезвычайно кислые".

4-летняя Уиллоу Райт призналась, что после того, как полакомилась конфетами своего старшего брата, "почувствовала, как ее кожа слезла".

Девочка почувствовала жгучую реакцию во рту и побежала в слезах к матери. Та позвонила своему местному терапевту, который сказал ей, что ничем не сможет помочь – реакция исчезнет через несколько дней.

Я расплакалась, потому что очень волновалась. Я никогда этого не видела,

– сказала мама девочки Кристи.



После кислых конфет у девочки разъело язык / Фото 9News

Сладости высоким уровнем кислотности опасны для детей

Такие конфеты, которые съела Виллоу, продаются в США и Австралии и содержат четыре разных типа кислоты: аскорбиновую, лимонную, молочную и яблочную.

На их обертке есть предупреждение о том, что их нельзя есть детям до четырех лет, а употребление нескольких кусочков в течение короткого промежутка времени может вызвать временное раздражение.

Продукты с таким уровнем кислоты или pH могут вызвать химические ожоги щек и языка. Мы видим множество травм и повреждений, которые можно нанести зубам и деснам от кислых леденцов,

– заявил Джонатан Тео из Австралийской стоматологической ассоциации.

Реакция компании

Производитель конфет заявил, что ингредиенты, используемые в сладостях, одобрены Ассоциацией пищевых продуктов и лекарств США (FDA) для использования в пищевых продуктах и ​​при "нормальном употреблении потребители без проблем наслаждаются ими".

В компании добавили, что на каждой упаковке леденцов напечатано заявление, предупреждающее, что конфеты чрезвычайно кислые и могут вызвать раздражение у чувствительных ртов и языков.