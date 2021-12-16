У 70% госпитализированных с COVID-19 здоровье не восстановилось даже через год

Более 70% людей, госпитализированных из-за коронавируса, продолжают страдать даже после 12 месяцев после выздоровления. У многих оставались тяжелые долговременные симптомы.

Конкретные причины этого явления пока не ясны, но гипотезы вызывают беспокойство. Исследователи из Национального института исследований здоровья (Великобритания) в течение года следили за состоянием 2320 человек, госпитализированных с коронавирусом.

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Ученые выяснили, что полное восстановление таких больных, скорее, исключение, чем правило. Маркеры воспалительных процессов в их организме присутствуют на уровнях, значительно выше нормы.

Ученые фиксировали историю болезни пациентов с коронавирусом и затем исследовали их состояние через 5 и 12 месяцев после выписки из больницы. Лишь 807 переболевших участвовали в обеих "точках проверки".

Результаты исследования

Через 5 месяцев после выписки о полном восстановлении заявили 25,6% обследованных, а год спустя только 28,9%.

У женщин риск не восстановиться полностью после коронавируса был на 68% выше, чем у мужчин, у пациентов с избыточной массой тела – на 50%, а у тех, кто во время госпитализации был на ИВЛ – на 42%.

Среди жалоб пациентов были: очень высокая утомляемость даже при малых физических нагрузках, боли в мышцах, одышка. Часть таких людей заявила о "мозговом тумане", рассеянности внимания и трудностях с концентрацией.

В чем может быть причина столь длительных последствий

Исследователи предположили, что длительные осложнения после коронавируса носят воспалительный характер. В крови тех 300 участников исследования, у которых ее анализировали, выявили повышенные уровни интерлейкина-6 и ряда веществ, которые указывают на воспалительные процессы, сопровождающиеся разрушением и попытками восстановления тканей.

У людей, которые жаловались на когнитивные проблемы, в крови обнаружили вещества – маркеры воспалительных процессов в нервной ткани.