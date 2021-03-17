После вскрытия в сердцах 75% умерших от COVID-19 обнаружили коронавирус. Кроме того, перед смертью у них фиксировали нарушения частоты сердечного ритма.

Коронавирус проникает в сердце:

Ученые провели самое масштабное исследование влияния COVID-19 на сердце пациентов. Являются ли эти проблемы следствием непосредственной атаки SARS-CoV-2 на орган или результатом расстройства иммунной системы – пока не ясно.

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Ученые из больницы Массачусетса (США) проводили анализ около тысячи образцов сердечных тканей, более 20 от каждого из 41 пациента.

Результаты поразили

SARS-CoV-2 обнаружили в сердцах 30 из 41 пациента. И только эти пациенты испытывали перед смертью мерцательную аритмию, нерегулярный сердечный ритм или нарушения в сокращении сердца.

Все еще неясно, атакует ли вирус непосредственно сердце. Большинство инфицированных сердечных клеток были иммунными, которые могли поражать SARS-CoV-2 в других частях организма.

Что бы там ни было, исследование помогает объяснить, почему стероиды могут помочь некоторым пациентам с COVID-19.