Родители мальчика рассказали, что он рос активным занимался спортом и не был болезненным. Редко жаловался на головную боль и не страдал головокружением.
Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины
"В воскресенье утром (13 февраля – 24 канал) сын во сне начал как-то странно то ли плакать, то ли стонать. Муж повернул его на бок и тут началась рвота. Он не мог самостоятельно стоять, говорить и мы сразу вызвали скорую. Уже в больнице мы узнали, что у Святослава инсульт", – сообщила мать Светлана.
Оказалось, у него была врожденная аномалия сосудов. О ней родители узнали уже после инсульта.
Ему предстоит сложная операция
Мальчика сразу госпитализировали в отделение интенсивной терапии и реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние ребенка.
Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Неврологические показатели улучшаются, в частности, наблюдаются некоторые признаки восстановления двигательной активности,
– сообщили в больнице.
Сегодня, 17 февраля, его перевели в нейрохирургическое отделение. Там врачи подготовят его к сложной операции.
Святослава будут оперировать не ранее, чем через 14 – 21 день, поскольку это опасно. Тактику операции еще не определили, нейрохирурги примут решение уже перед подготовкой к хирургическому вмешательству.
Детские инсульты – не редкость
Детский нейрохирург Тарас Никитин рассказал, что детские инсульты, к сожалению, не такая уж и редкость.
Причины, вызывающие инсульты разные. Часто случаются сосудистые аномалии. Их обнаруживают по большей части случайно – во время обследований, или же во время инсультов.
Поэтому, надо делать обследование, чтобы найти причину, если у ребенка есть такие признаки:
- головокружение;
- часто болит голова;
- возникает рвота.