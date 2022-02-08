Такова статистика за период с сентября по декабрь 2021 года. Отмечается, что во многом это результат кампании вакцинации.
Внимание Ученые создали новые тесты, которые определяют COVID-19 за 4 минуты
Приблизительно у 97% доноров крови в Нидерландах есть антитела к COVID-19,
– говорится в сообщении.
Люди старше 60 лет, как правило, имели меньше антител, чем люди в возрасте до 40 лет.
В то время как молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет страдают инфекцией чаще, чем другие возрастные группы.
Коронавирус в Нидерландах
- Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил, что за 6 февраля в стране было выявлено 77 648 новых положительных тестов в сутки.
- В среднем количество положительных результатов COVID-19 увеличивается. Так, за последнюю неделю регистрировали в среднем 77 045 положительных случаев в сутки. Это на 13% больше, чем неделей раньше.
- Всего за все время пандемии в Нидерландах сообщили о более чем 4,97 миллионах случаев заболевания.