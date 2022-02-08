У 97% доноров крови в Нидерландах обнаружили антитела к COVID-19

По данным банка крови Sanquin в Нидерландах, обнаружили, что 97% доноров имеют антитела к коронавирусу.

Такова статистика за период с сентября по декабрь 2021 года. Отмечается, что во многом это результат кампании вакцинации.

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Приблизительно у 97% доноров крови в Нидерландах есть антитела к COVID-19,

– говорится в сообщении.

Люди старше 60 лет, как правило, имели меньше антител, чем люди в возрасте до 40 лет.

В то время как молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет страдают инфекцией чаще, чем другие возрастные группы.

Коронавирус в Нидерландах