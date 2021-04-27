Специалисты из Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл идентифицировали нейтрализующие нанотела, которые блокируют проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки.
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Нанотела – это уникальные антитела, крошечные иммунные белки, которые производят альпаки естественным путем в ответ на инфекцию,
– сообщили исследователи.
Отличие иммунных белков, которые производят альпаки – в их размере, это самые маленькие известные антитела.
У альпаки нашли антитела против коронавирусов у людей / Фото: Getty Images
Как проходило исследование
Ученые имунизовалы группу альпак в регионе Виктория синтетической, неинфекционной частью спаечного белка SARS-CoV-2, чтобы дать возможность им генерировать нанотела против вируса, вызывающего COVID-19.
Исследователи проанализировали, что у животных производятся уникальные нанотела как ответная реакция на вирус. Это маленькие иммунные белки, блокирующие человеческие коронавирусы, например, такие, как SARS-CoV-2 или его ранний вариант SARS-CoV. Нанотела альпаки также способны бороться с уже изученными мутациями коронавируса.
"Нанотела могут стать альтернативой традиционным методам лечения COVID-19 антителами", – добавили они.