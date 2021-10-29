У беременной обнаружили рак и тяжелый COVID-19: в Днепре медики спасают роженицу

В Днепре в больнице имени Мечникова медики спасают жизнь женщины и ее новорожденной дочери. Ребенок родился недоношенным, а у роженицы медики диагностировали коронавирус и рак.

Тяжелобольную беременную женщину доставили из города Павлограда. Кроме того, что она заболела коронавирусом и имеет двустороннюю пневмонию, у нее еще и обнаружили лимфому.

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Генеральный директор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что из-за ее состояния здоровья врачи приняли решение делать кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенку.

Что известно о состоянии младенца

На свет родилась девочка весом 1 200 граммов и ростом 39 сантиметров. Малыш уже самостоятельно дышит и даже начинает усваивать питание.

Роженица в тяжелом состоянии

Тем временем ее мать находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Сквозь трубу аппарата рассматривает на телефоне врача фото своей новорожденной доченьки. Старшая 16-летняя дочь приходит в больницу, чтобы посмотреть на маму через окно. Им еще вместе надо пройти очень трудный путь лечения коронавируса, онкозаболевания, становления новорожденной,

– рассказал Рыженко.

Врач также рассказал, что муж женщины – шахтер. Он тоже переболел коронавирусом, но в легкой форме, поскольку ранее сделал прививку.