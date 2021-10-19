У беременных женщин на 70% выше риск смерти из-за COVID-19 – Минздрав
Источник:Министерство здравоохранения
Беременные женщины с COVID-19 чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких. Они чаще получают осложнения вследствие COVID-19 по сравнению с небеременными.
Беременные с симптоматическим течением COVID-19 также имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).
Читайте также: Недостаток йода и лишний вес: неочевидные причины, которые мешают похудеть
Коронавирус во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37 недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии,
– отметили в Минздраве.
Вакцины защитят беременных женщин
В ведомстве напомнили, что вакцины предотвращают тяжелое течение заболевания и снижают риск заражения. При этом польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.
По их словам, вакцинация на любом сроке беременности не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.
В Минздраве рекомендуют использовать мРНК-вакцину. Сейчас в Украине можно получить прививку вакциной этого типа – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Текст публикации Минздрава:
Беременные женщины имеют более высокий риск осложнений от COVID-19 по сравнению с небеременными. Они чаще попадают в реанимацию и под аппарат искусственной вентиляции легких.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.
Ковид во время беременности также связан с повышенной вероятностью преждевременных родов (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализации новорожденного в палату интенсивной терапии.
Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать и не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус. Польза вакцинации как для беременной, так и для ребенка гораздо больше, чем любые потенциальные риски.
Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19. При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Миллионы будущих матерей во всем мире привиты от ковида вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка. Здоровая мама – самое важное для здорового ребенка.