Антитела IgG к COVID-19, которые свидетельствуют о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев. Такие показатели дают основания предполагать, что Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к COVID-19.

Источник: ТСН

50% украинцев имеют антитела IgG

К такому выводу пришли эксперты лаборатории, проанализировав результаты тестирования населения на антитела IgG к COVID-19 в сети лабораторий "Синэво" по всей Украине.

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Антитела IgG – что это? Антитела – это специфические белки, которые производит иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в этом случае CОVID -19, даже если не было проявлений болезни.

Источник: Иммуноглобулины G (IgG) образуются через 5-6 недель с момента инфицирования организма. Положительный тест на иммуноглобулины указывает на сложившийся иммунитет после инфицированияИсточник: Волынский областной центр общественного здоровья

Протестировали более 140 тысяч украинцев

С мая 2020 года по январь 2021 года исследования на антитела IgG в сети прошли более чем 140 тысяч человек.

В частности, в январе 2021 года , количество людей, у кого сформировался иммунитет к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%.

Поэтому, такие показатели дают основания надеяться, что Украина приблизилась к формированию коллективного иммунитета к COVID-19.

Еще летом показатели отличались в зависимости от региона, тогда как сейчас этот показатель практически выровнялся.

Соотношение по регионам

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования на антитела IgG в январе 2021 года зафиксирован в южном регионе и в среднем он составляет 56%.

В частности, в Херсоне он находился на уровне 61%, в Одессе – 56%, в Николаеве – 54%.

Самый низкий уровень положительных результатов на антитела IgG к COVID-19 в западном регионе, в среднем – 44%.

В частности, в Черновцах – 51%, на Волыни – 47%, в Тернополе – 46%, Ивано-Франковске – 44%, во Львове – 42%, в Киеве – 39%, на Закарпатье и в Хмельницком – 38%.

В Киеве процент положительного тестирования на иммунитет к COVID-19 составляет 51%, в Киевской области – 55%.

В центральной Украине количество положительных результатов теста на иммунитет к COVID-19 составляет 52%. В Виннице – 49%, Житомире – 41%, Кропивницком – 58%, Чернигове – 54%, Черкассах – 53%.

В восточной Украине количество положительных тестов на иммунитет к COVID-19 составляет 52%, в том числе в Днепре – 52%, Донецке – 55%, Полтаве – 60%, Харькове – 52%, Запорожье – 51%, Сумах – 45%.

Возрастная принадлежность

Самый высокий уровень антител IgG, то есть лучший иммунитет к COVID-19, у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%.

Самый низкий уровень – у людей в возрасте от 20 до 40 лет – 31%.

У детей до восьми лет доля положительных результатов на антитела IgG составляли почти 33%.

В категории населения от восьми до 20 лет – 39%, от 40 до 60 лет – 42%.

Коротко о тестировании

Суммарно, с мая 2020 года, лаборатория выполнила более 500 тысяч всех видов тестов на COVID-19. Из них 220 тысяч ПЦР-тестов, 35 тысяч тестов на антиген к COVID-19, 115 тысяч тестов на антитела IgМ и IgА, почти 140 тысяч на антитела IgG.

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