Больше 3 четверти пациентов с COVID-19 имеют по крайней мере 1 постоянный симптом коронавируса через полгода после заражения инфекцией.

Коронавирус может влиять как и на физическое, так и на психическое здоровье не меньше 6 месяцев после инфицирования. Исследование, проведенное в Ухане, опубликовано в журнале The Lancet.

К теме После вакцинации можно заразиться коронавирусом: в каких случаях

О долгосрочном влиянии COVID-19 на здоровье известно мало, ведь пока на эту тему было проведено немного исследований. К прошлых исследованиям было привлечено немного пациентов, за которыми наблюдали достаточно короткий период (около 3 месяцев после выписки).

На этот раз ученые проанализировали состояние 1 733 пациентов с COVID-19, которых в период с 7 января и 29 мая 2020 года выписали из больницы Цзинь Инь-тань, что в городе Ухань. Среднее время наблюдения составило 186 дней.

Участники исследования проходили опрос, медицинское обследование и тестирование на выносливость. У части пациентов оценили функции легких. А 94 инфицированным, которым делали исследования на наличие антител в разгар инфекции, сделали повторные анализы для того, чтобы узнать о продолжительности их иммунитета.

Результаты исследования:

За время наблюдения 76% пациентов сообщили о, по меньшей мере, 1 постоянном симптоме коронавируса. 63% жаловались на усталость или мышечную слабость, 26% на проблемы со сном, а у 23% наблюдалась тревога или депрессия.

Пациенты с тяжелым течением заболевания обычно имели пониженную функцию легких. У 56% пациентов с высокой степенью тяжести (которые нуждались в вентиляции легких) уменьшился приток кислорода от легких в кровь. У пациентов, нуждающихся в кислородной терапии и у тех, которым она не была нужна, показатели составляли 29% и 22% соответственно.

Пациенты, которые тяжелее всего переносили COVID-19 демонстрировали худшие результаты выносливости. Они преодолели наименьшее количество шагов за 6 минут.

Авторы также обнаружили, что у некоторых пациентов после выздоровления возникали проблемы с почками. Лабораторные тесты показали, что у 13% из пациентов, у которых функция почек была нормальной, наблюдалась пониженная функция почек после выписки из больницы.

Дальнейшие анализы антител в крови 94 пациентов обнаружили, что уровень нейтрализующих антител через 6 месяцев после разгара инфекции был на 52,5% ниже.

Но ученые предупредили, что нарушение функции легких и выносливости, которые наблюдались в исследовании, нельзя отнести непосредственно к COVID-19, ведь ученым недоступны выходные данные. Также неизвестно, были ли длительные симптомы пациентов постоянными после инфицирования, ухудшались после выздоровления или возникали только после выписки.