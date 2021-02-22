Известно, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями попадают в одну из основных групп риска коронавируса. Но даже те, кто не имел раньше таких проблем, могут столкнуться с серьезными последствиями для жизненно важного органа.

Сердце и COVID-19

Еще в самом начале пандемии врачи узнали, что у пациентов с коронавирусом может развиваться повреждение сердечной мышцы (миокарда). Китайские ученые обнаружили такую аномалию у каждого пятого из госпитализированных пациентов во время первой волны пандемии и связали ее с увеличением риска смертности больных.

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Миокард может повреждаться вследствие воспаления или нарушения его кровоснабжения. Биомаркер повреждения миокарда – повышение уровня белка тропонина в крови. Это состояние встречается при инфаркте или миокардите. Но такие диагнозы врачи ставят только если присутствие биомаркера сопровождается симптомами этих болезней. Если симптомов нет, речь идет просто о повреждении.

Новое исследование

Ученые из Великобритании опубликовали данные крупнейшего исследования с участием пациентов после тяжелого течения COVID-19, у которых был обнаружен повышенный уровень тропонина после выписки.

В выборку попали 178 человек, которые были госпитализированы до июня 2020 года, 66% из них страдали от ишемической болезни сердца до COVID-19. В контрольную группу для сравнения были включены 40 здоровых человек.

Для оценки повреждения миокарда пациентов обследовали с помощью магнитно-резонансной томографии сердца (МРТ). У большинства участников (89%) не было повреждений левого желудочка сердца, который отвечает за перекачку насыщенной кислородом крови в организме. Однако повреждения сердечной мышцы выявлены более чем у половины пациентов (54%). У 12 человек были обнаружены признаки длительного воспаления сердца.