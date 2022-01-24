О том, что люди с биполярным расстройством подвержены повышенному риску онкозаболеваний, известно давно. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, распространяется ли эта склонность на других членов семьи.

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Новое исследование биполярного расстройства

Они выделили 25,3 тысячи человек, у которых с 1996 по 2010 год диагностировали биполярное расстройство, и примерно такое же количество их родных братьев и сестер без психического заболевания. В контрольную группу включили более 100 тысяч человек без биполярного расстройства с подобными демографическими характеристиками – пол, возраст, уровень дохода, место жительства.

Биполярное расстройство повышает риск рака

По сравнению с группой контроля участники с биполярным расстройством и их братья и сестры имели повышенный риск развития любого рака – в среднем соотношение рисков составляло 1,22:1,17. Особенно уязвимы люди с этим психическим заболеванием и их родственники к раку молочной железы: соотношение рисков 1,98 у пациентов и 1,73 у их братьев и сестер.

При этом риск меланомы был только у пациентов с биполярным расстройством (2,70), а у их братьев и сестер он был низким (0,62). Однако шансы заболеть раком почек были значительно выше у здоровых братьев и сестер (2,45), но не у людей с биполярным расстройством (0,47). Другим интересным открытием было то, что повышенный риск развития любого рака у пациентов с психическим заболеванием и их братьев и сестер сохраняется до 50 лет, после чего снижается почти вдвое.

Наши результаты показывают генетическое совпадение в развитии нервной системы и патогенезе злокачественных новообразований. Эти данные могут побуждать клиницистов внимательно следить за пациентами с биполярным расстройством и их здоровыми братьями и сестрами относительно ранней диагностики рака,

– написали авторы.

Ранее новое исследование дало надежду на лечение нейробластомы – рака, поражающего маленьких детей, который развивается в нервных клетках, и остеосаркомы – рака кости, который возникает преимущественно у подростков и молодых людей.