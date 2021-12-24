Об этом во время пресс-конференции рассказал Александр Заика, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины. По его словам, лучшая профилактика гриппа – это вакцинация.

Читайте также Сезонные вирусные инфекции: как уберечься от простуды и гриппа в преддверии праздников

Также 30 тысяч доз были получены бесплатно для медработников. Вакцинироваться от гриппа целесообразно не только в начале сезона, но и в течение эпидемии. Людям из групп риска необходимо вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания, – сказал Заика.

Он добавил, что в этом году на частный рынок попало более миллиона доз вакцин против гриппа. Сделать прививку уже можно в аптеках, говорит заведующий отделом иммунизации ЦОС.

Мы имеем пока что небольшое количество зарегистрированных случаев гриппа среди населения, зато мы имеем много случаев гриппоподобных заболеваний, зарегистрировано более девяти тысяч острых респираторных заболеваний, — говорит он.

По прогнозам Заики, эпидсезон по гриппу продлится до конца весны. Эксперт призывает как можно быстрее вакцинироваться, поскольку одновременное заболевание гриппом и COVID-19 может быть крайне опасным.

Интересно знать Можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом

грип, захворювання, Україна, Центр громадського здоров'я
Александр Заика:"Вакцинироваться от гриппа целесообразно не только в начале сезона, но и в течение эпидемии" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Семейный врач Ирина Волошина подчеркивает, что стоимость дозы прививки против гриппа колеблется от 350 до 400 гривен. Она объясняет, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день.

Так, вы сэкономите свое время и время медработников, — отмечает врач.

Грипп может вызвать тяжелые заболевания и даже привести к смерти человека, заключает Волошина.

Результаты вакцинации против гриппа в аптеках

Вакцинація, грип, аптеки, Центр громадського здоров'я

В 2021-м начался проект по вакцинации украинцев против гриппа в аптечных сетях / Фото 24 канала

10 ноября стартовал проект по вакцинации против гриппа в аптеках. Он призван упростить доступ украинцев к вакцинации от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере охраны здоровья.

Проект проходил с 10 по 14 ноября включительно в 5 аптеках Киева с 8:00 до 20:00 по адресам:

  • ул. Ярославов Вал, 20;
  • ул. Московская, 46/2;
  • ул. Большая Васильковская, 112А;
  • ул. Дмитриевская, 2;
  • ул. Срибнокильская, 2А.

За пять дней в аптеках привили 1714 украинцев.

Смотрите видео: