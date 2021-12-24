Об этом во время пресс-конференции рассказал Александр Заика, заведующий отделом иммунизации Центра общественного здоровья Украины. По его словам, лучшая профилактика гриппа – это вакцинация.

Кто принадлежит к группам риска К группам риска тяжелого течения гриппа относятся люди пожилого возраста, беременные женщины, дети. В Минздраве рекомендуют вакцинироваться медицинским работникам и педагогам.

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Также 30 тысяч доз были получены бесплатно для медработников. Вакцинироваться от гриппа целесообразно не только в начале сезона, но и в течение эпидемии. Людям из групп риска необходимо вакцинироваться, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания, – сказал Заика.

Он добавил, что в этом году на частный рынок попало более миллиона доз вакцин против гриппа. Сделать прививку уже можно в аптеках, говорит заведующий отделом иммунизации ЦОС.

Мы имеем пока что небольшое количество зарегистрированных случаев гриппа среди населения, зато мы имеем много случаев гриппоподобных заболеваний, зарегистрировано более девяти тысяч острых респираторных заболеваний, — говорит он.

По прогнозам Заики, эпидсезон по гриппу продлится до конца весны. Эксперт призывает как можно быстрее вакцинироваться, поскольку одновременное заболевание гриппом и COVID-19 может быть крайне опасным.

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Александр Заика:"Вакцинироваться от гриппа целесообразно не только в начале сезона, но и в течение эпидемии" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Вакцины от гриппа доступны по следующим механизмам: Медзакупки препаратов через частный сектор;

Благодаря сотрудничеству ЦОС с американской программой PIVI (в этом году Украина получила бесплатно около 30 тысяч доз вакцин);

Представители групп риска могут вакцинироваться за бюджетные средства.

Семейный врач Ирина Волошина подчеркивает, что стоимость дозы прививки против гриппа колеблется от 350 до 400 гривен. Она объясняет, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день.

Так, вы сэкономите свое время и время медработников, — отмечает врач.

Грипп может вызвать тяжелые заболевания и даже привести к смерти человека, заключает Волошина.

Результаты вакцинации против гриппа в аптеках

В 2021-м начался проект по вакцинации украинцев против гриппа в аптечных сетях / Фото 24 канала

10 ноября стартовал проект по вакцинации против гриппа в аптеках. Он призван упростить доступ украинцев к вакцинации от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере охраны здоровья.

Проект проходил с 10 по 14 ноября включительно в 5 аптеках Киева с 8:00 до 20:00 по адресам:

ул. Ярославов Вал, 20;

ул. Московская, 46/2;

ул. Большая Васильковская, 112А;

ул. Дмитриевская, 2;

ул. Срибнокильская, 2А.

За пять дней в аптеках привили 1714 украинцев.

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