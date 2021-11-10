Ранее в этом году команда сообщила о первом известном случае передачи коронавируса от свиней людям. В своей новой работе исследователи обнаружили случай, когда собачий коронавирус заразил по крайней мере одного человека, посетившего Гаити в начале 2017 года.

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Как проводилось исследование

В начале 2017 года член медицинской бригады из США отправился на Гаити, а по возвращении домой сразу заболел. Основными симптомами были лихорадка и усталость.

Тогда на Гаити произошла вспышка вируса Зика, но тесты на него были отрицательными. Ученые исследовали пробы мочи и использовали их для посева культур клеток. Они наблюдали визуальные изменения в клетках, которые соответствуют вирусной инфекции.

Диагностический тест, подтверждающий наличие эндемичных коронавирусов человека, дал сигнал.

Затем исследователи проверили определенные виды коронавируса с помощью ПЦР-тестов на участках инокульированной клеточной культуры, но они были отрицательными. Это вынудило команду использовать подход "беспристрастной амплификации и секвенирования".

В итоге вирус на 99,4% совпал с собачьим коронавирусом человека, обнаруженным ранее в Малайзии.

Но в одном он немного отличался: образец претерпел генетическое смешивание с другими коронавирусами собак, а также с коронавирусами свиней и кошек.

Почему это важные знания

Многие эксперты считают, что лучший способ предотвратить новую пандемию, вызванную коронавирусом – лучше понять эти вирусы как у животных, так и у людей. Например, выявление и идентификация неизвестных коронавирусов у животных позволит ученым лучше разрабатывать диагностические тесты, которые можно использовать в рутинном надзоре и мониторинге.

Глубокое понимание того, как эти коронавирусы перемещаются между видами, также позволит ученым лучше предположить, какие комбинации генов в коронавирусе могут представлять угрозу для людей.

– говорится в исследовании.

Это даст время для разработки вакцин и других методов лечения, чтобы снизить вероятность будущих пандемий.