У детей с легким течением коронавируса не производятся антитела

Новое исследование показало, что после коронавируса дети могут быть потенциально склонны к повторному заражению не меньше, чем взрослые.

Исследование антител

В исследовании сравнивались титры антител у 57 детей и 51 взрослого пациента с легкой или бессимптомной формой COVID-19. Инфекция была подтверждена ПЦР-тестированием, после чего специалисты брали образцы крови у всех участников в течение 41 дня.

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У всех взрослых пациентов был отмечен значительный рост нейтрализующих антител с момента острой фазы заболевания до полного выздоровления. Однако у детей динамика увеличения титра антител была ниже. Достоверность результатов была подтверждена с помощью четырех различных тест-систем.

У детей не возникают антитела после легкого течения коронавируса

Антитела выработались у 76% взрослых участников, иммунный ответ отсутствовал преимущественно у бессимптомных носителей. В группе детей антитела выработались только у 37% участников, причем их наличие или отсутствие не связано с формой инфекции.

Примечательно, что у детей без антител они не выработались даже на 94 день после появления симптомов. У них также отсутствует клеточный иммунный ответ, в то время, как у бессимптомных взрослых он выработался.

По словам ученых, это исследование проводилось в прошлом году до распространения дельта-варианта коронавируса, поэтому сейчас невозможно сказать, увеличивают ли эти особенности иммунного ответа у детей риск повторного заболевания.

Но недавно израильские ученые проанализировали эффективность вакцинации против коронавируса среди подростков, в том числе изучали противодействие штамму Дельта. Исследование показало, что вакцина Pfizer / BioNTech против COVID-19 высокоэффективна против мутировавшей версии вируса.