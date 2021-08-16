У детей, родившихся во времена пандемии, снижен уровень интеллекта

Пандемия имеет негативное влияние на детей: по последним данным, показатели депрессии и тревожности у них выросли вдвое. Новые данные показали, что пандемия негативно отразилась даже на самых маленьких.

Новое исследование

В исследование включили 672 ребенка, из них 188 родились после июля 2020 года, 308 – до января 2019 года, а 176 появились на свет в период с января 2019 по март 2020 года.

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Все дети родились в назначенные сроки и не имели врожденных пороков. Чтобы оценить уровень развития всех участников, специалисты провели серию тестов, в том числе на IQ (коэффициент интеллекта), когнитивные способности и вербальные и моторные функции.

Влияние пандемии на развитие детей

У всех детей, которые родились во время пандемии, были значительно ниже все показатели. Чем ниже был уровень социально-экономического положения родителей, тем хуже были у ребенка интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности. Более того, средний уровень IQ участников не превышал 78 в то время, как до пандемии этот показатель у американских детей был не меньше 100.

По мнению авторов исследования, все дело в колоссальном стрессе, который испытывали родители при вынужденной изоляции, когда приходилось совмещать работу, домашние дела и уход за ребенком. Вероятно, этот фактор мог также повлиять на внутриутробное развитие.

Материнский стресс, тревога и депрессия во время беременности могут негативно влиять на мозг ребенка, что приводит к потенциальной задержке моторного, когнитивного и поведенческого развития. Это связано с влиянием гормонов стресса, в том числе кортизола,

– отметили ученые.

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Источник: Nature