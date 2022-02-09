Соотношение случаев диагностированного аутизма в детстве среди мальчиков и девочек составляет 3:1. Девушкам с недиагностованной болезнью грозит непонимание социума: им может быть не так легко заводить друзей, и они могут легко стать жертвами буллинга. Это может привести к пожизненному ощущению неудачи и мысли, что у них есть дефекты характера. Взросление в таких условиях в большинстве случаев приводит к симптомам посттравматического стресса во взрослом возрасте.

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Почему аутизм у девушек диагностируют реже

Девочки, которым не поставили диагноз в детстве обычно не имеют таких симптомов, как парни их возраста (к примеру гиперактивность). В мире психического здоровья существует предубеждение, согласно которому некоторые симптомы, такие как агрессивные и экстернальные симптомы, считаются прерогативой мужчин, тогда как интернализующие симптомы, такие как тревога, рассматриваются как прерогатива женщин.

Клинические наблюдения показывают, что у многих женщин, которым диагностировали аутизм уже во взрослом возрасте, в детстве поставили неправильный диагноз, в частности: тревожные расстройства, депрессию и расстройства настроения, пограничное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство и расстройства пищевого поведения. Но если их причиной на самом деле был аутизм, то лечение и поддержка должны были бы адаптировать к основному недугу.

Также исследования показывают, что девочки быстро учатся копировать других, что приводит к "маскировке" или "камуфлированию" их трудностей. Они могут практиковаться в мимике перед зеркалом, чтобы быть готовыми привести свои высказывания в соответствие с будущими социальными ситуациями; они могут скопировать других девушек, чтобы научиться позиционировать свое тело.

Они могут иметь множество сценариев, как говорить и действовать в разных ситуациях, особенно когда есть риск, что придется участвовать в "светской беседе". Они сознательно используют подходы, основанные на правилах, а не реагируют интуитивно.

Интересы девочек с аутизмом в детстве могут быть более "приемлемыми", чем интересы мальчиков. В частности животные, книги, музыка и просто обучение. Тогда как у ребят это преимущественно видеоигры и поезда.

Попытка быть совершенной и преуспеть может быть реакцией на социальные трудности. В это время родители, учителя и врачи даже не подозревают первопричину и что это может быть симптомом аутизма.

Кроме этого, по сравнению с мальчиками у девушек значительно реже наблюдается ритуальное поведение.

Аутичные девочки вырастают в женщин, которые имеют очень прямой стиль общения и не улавливают тонкости офисной политики. Это может привести к тому, что они получат негативный профессиональный обратную связь и в очередной раз усилят сомнения в себе.

На что обратить внимание, если у вас девочка

Родители и учителя должны быть внимательнее к симптомам аутизма у девочек. К примеру, при наблюдении можно заметить, что девушки не воспринимают социальные сигналы или немного отстают от своих сверстников в некоторых сферах. Разговор о том, как она справляется с социальными ситуациями, может быть показательным. Путаница или подход, основанный на правилах общего поведения, может быть очевидным симптомом.

Также важно выйти за рамки бинарных представлений о гендере – у аутичных людей больше гендерного разнообразия. Изучение представлений небинарных и гендерно меняющихся людей с аутизмом – новая область, которая может пролить дополнительный свет на аутичные проявления.

3 способа изменить подход к диагностике аутизма

С точки зрения аутичной женщины диагностические оценки нуждаются в переосмыслении: