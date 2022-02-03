У Европы есть шанс положить конец пандемии коронавируса, – ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что у европейских стран появилась возможность взять под контроль распространение коронавируса COVID-19.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге в четверг на брифинге европейского бюро ВОЗ.

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У нас есть возможность взять под контроль распространение вируса. С начала пандемии не было ситуации, которая позволила бы достичь длительного периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции,

– заметил Клюге.

В ВОЗ считают, что этот период "повышенной защиты нужно рассматривать как прекращение огня, которое впоследствии может принести нам крепкий мир".

Почему возникла такая ситуация

Клюге отметил, что страны Европы получили исключительную возможность взять под контроль передачу COVID-19 благодаря трем факторам:

высокий уровень иммунизации благодаря вакцинации и естественному заражению,

склонность вируса к меньшему распространению в более теплую погоду,

меньшая степень тяжести болезни варианта Омикрона.

Однако чтобы достичь того, что Клюге назвал "крепким миром", нужно продолжать вакцинацию и ревакцинацию, фокусироваться на защите уязвимых слоев, следить за появлением новых штаммов.

Клюге выразил уверенность в том, что сейчас можно реагировать на новые штаммы без повторного внедрения мер, ограничивающих социальную жизнь.

К слову, украинский Минздрав сообщил, что сейчас можно с "осторожным оптимизмом" прогнозировать, что COVID-19 удастся преодолеть уже до 2023 года.

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