Между тем, остальная часть делегации также прошла тестирование, все получили отрицательный результат. Известно, что глава бразильского министерства здравоохранения уже ранее был вакцинирован от коронавируса.

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Как сообщают в правительстве Бразилии, министр чувствует себя хорошо. Он останется на изоляции в США.

Известно, Марсело Кейрога в понедельник во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро сидел рядом с Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Лиз Трасс. Он подтвердил свой положительный тест в твиттере.

Джонсон и другие члены британской делегации не были в масках, хотя Кейрога был.