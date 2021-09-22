У главы Минздрава Бразилии обнаружили коронавирус на Генассамблее ООН / CNN
Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на COVID-19. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Между тем, остальная часть делегации также прошла тестирование, все получили отрицательный результат. Известно, что глава бразильского министерства здравоохранения уже ранее был вакцинирован от коронавируса.
Как сообщают в правительстве Бразилии, министр чувствует себя хорошо. Он останется на изоляции в США.
Известно, Марсело Кейрога в понедельник во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро сидел рядом с Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Лиз Трасс. Он подтвердил свой положительный тест в твиттере.
Джонсон и другие члены британской делегации не были в масках, хотя Кейрога был.
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