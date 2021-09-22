У главы Минздрава Бразилии подтвердили COVID-19 на Генассамблее ООН

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на COVID-19. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонару на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Между тем, остальная часть делегации также прошла тестирование, все получили отрицательный результат. Известно, что глава бразильского министерства здравоохранения уже ранее был вакцинирован от коронавируса.

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Как сообщают в правительстве Бразилии, министр чувствует себя хорошо. Он останется на изоляции в США.

Известно, Марсело Кейрога в понедельник во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонаро сидел рядом с Борисом Джонсоном и министром иностранных дел Лиз Трасс. Он подтвердил свой положительный тест в твиттере.

Джонсон и другие члены британской делегации не были в масках, хотя Кейрога был.

Президент страны до сих пор не вакцинирован

Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил на генеральной ассамблее ООН. Он не был привит, чем и пренебрег главным требованием для всех участников.

За последнюю неделю глава государства несколько раз заявлял, что он не вакцинирован, отметив, что делать прививки – это "личное решение". Он уже перенес коронавирус в 2019 году.

Генассамблея ООН: коротко

21 сентября состоялось открытие 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ней принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме этого, венгерский политик Петер Сийярто может не попасть на сессию 76-й Генассамблеи ООН. Это обусловлено тем, что министр иностранных дел Венгрии привился российской вакциной "Спутник V".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 20 сентября встретился с президентом Бразилии и призвал коллегу сделать прививку. Президент в ответ помахал пальцем и сказал: "Еще нет". Заметим, бразильский глава государства – единственный из лидеров G20, который публично заявляет, что не вакцинировался.