Также система будет оповещать, когда вашему региону нужна будет кровь. Чтобы помочь или присоединиться к такой необходимой инициативе, необходимо заполнить анкету на сайте helsi.me

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Преимущества системы для координации донорства крови

Если в вашей области будет необходимость в донорах соответствующей группы крови, вам пришлют сообщение с контактами центров крови.

Ваши данные о группе крови и резус-фактор обрабатываются алгоритмом в системе Helsi и не будут передаваться медработникам.

Помогаем друг другу и мы победим! Все будет Украина!,

– написали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Кто может быть донором крови

Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, который дал согласие сдать кровь или плазму, и не имеет медицинских и социальных противопоказаний.

За месяц до сдачи крови донор не должен болеть респираторными и вирусными заболеваниями. Накануне вечером сдачи крови донор не должен употреблять жирную, жареную и острую пищу, копченые и молочные продукты, яйца.



Как подготовиться к сдаче крови на донорство / Инфографика 24 канала