У каких пациентов дольше всего держатся симптомы COVID-19 после выздоровления
Известно, что у некоторых больных COVID-19 симптомы болезни продолжаются и после выздоровления. Чаще всего переболевшие коронавирусом страдают от одышки, усталости, головной боли и нарушения вкусовых и обонятельных рецепторов.
Интересно, что женщины чаще страдают от длительных симптомов коронавируса, чем мужчины. Работа британских ученых опубликована в журнале BMG.
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В исследовании приняли участие 384 больных коронавирусом:
- 53% из них имели одышку через 1 – 2 месяца после выздоровления,
- Зато 34% имели кашель,
- 69% жаловались на постоянную усталость,
- У 13% людей симптомы коронавируса наблюдались более 28 дней, а у 4% – более чем 56 дней.
У кого симптомы коронавируса сохраняются дольше
Люди с тяжелым течением болезни, которые имели более чем 5 симптомов, оказались более склонными к повышенному риску длительного COVID-19.
Пожилые люди, люди с ожирением и женщины тоже оказались в группе риска развития длительных симптомов вследствие болезни.
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