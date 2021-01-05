Известно, что у некоторых больных COVID-19 симптомы болезни продолжаются и после выздоровления. Чаще всего переболевшие коронавирусом страдают от одышки, усталости, головной боли и нарушения вкусовых и обонятельных рецепторов.

Интересно, что женщины чаще страдают от длительных симптомов коронавируса, чем мужчины. Работа британских ученых опубликована в журнале BMG.

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В исследовании приняли участие 384 больных коронавирусом:

53% из них имели одышку через 1 – 2 месяца после выздоровления,

Зато 34% имели кашель,

69% жаловались на постоянную усталость,

У 13% людей симптомы коронавируса наблюдались более 28 дней, а у 4% – более чем 56 дней.

У кого симптомы коронавируса сохраняются дольше

Люди с тяжелым течением болезни, которые имели более чем 5 симптомов, оказались более склонными к повышенному риску длительного COVID-19.

Пожилые люди, люди с ожирением и женщины тоже оказались в группе риска развития длительных симптомов вследствие болезни.

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