Новое исследование

Исследование, которое сейчас проводят эксперты из Университета Глазго и Бирмингемского университета, происходит для оценки иммунного ответа после прививки против СOVID-19 у людей с ослабленным иммунитетом. Среди них пациенты с онкозаболеваниями, ревматоидным артритом, хроническими болезнями печени и почек и некоторыми другими состояниями.

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В исследовании принимают участие около 600 жителей Великобритании с иммунодефицитом, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19 препаратами производства компаний AstraZeneca или Pfizer. Они сдали образцы крови до получения первого компонента вакцины и через четыре недели после второго.

Иммунные заболевания

Промежуточные результаты показали, что по крайней мере у 40% пациентов развился очень слабый иммунный ответ, а у 11% антитела не вырабатываются даже через четыре недели после второй прививки. Чаще всего неспособность генерировать антитела наблюдалась в подгруппах пациентов с васкулитом, получающих лечение моноклональными антителами (ритуксимабом) – эффективность вакцинации у них была снижена на 90% по сравнению со здоровыми людьми.

Какие болезни снижают эффективность вакцин

у пациентов с артритом иммунный ответ после прививки снижен на 54%;

у людей на гемодиализе – на 21%;

с заболеваниями печени – на 51%;

с раком крови – на 39%;

с другими онкозаболеваниями – на 17%;

перенесших трансплантацию костного мозга – на 33%.

В ближайшее время в рамках исследования эксперты планируют изучить эффективность бустера – дополнительной, третьей, дозы вакцины для этих групп пациентов.

Также новое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%.