Неутешительная статистика распространения диабета
Согласно анализу ученых, уже к 2030 году количество случаев диабета в мире увеличится до 643 миллиона. Сейчас, по анализу ученых, около 240 миллионов людей в мире не знают о своем диагнозе, а еще 319 миллионов страдают предиабетом (когда уровень глюкозы повышенный натощак).
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Более 75% всех взрослых с диабетом теперь живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Около 6,7 миллиона смертей в 2021 году могут быть связаны с диабетом.
В мире возникла острая потребность в эффективных стратегиях противодействия росту количества людей, страдающих диабетом во всем мире,
– резюмировали авторы исследования.
Влияние пандемии
Ученые отметили, что COVID-19 только повышает риск для людей с диабетом.
Показатель долгосрочного контроля сахара в крови при диабете, можно использовать для прогнозирования тяжелых случаев коронавирусной болезни.
Критическим является также то, что ученые фиксируют значительный рост заболеваемости диабетом 2 типа среди молодежи.
Ситуация в мире
- Самые высокие показатели диабета типа 2 среди молодежи в Соединенных Штатах, Канаде, а также Бразилии и Мексике.
- Самые низкие показатели были зарегистрированы в Европе.
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