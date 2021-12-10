У каждого десятого диабет: поразительное исследование

Каждый десятый взрослый в мире страдает диабетом. Ученые спрогнозировали, что это количество будет только расти в будущем.

Неутешительная статистика распространения диабета

Согласно анализу ученых, уже к 2030 году количество случаев диабета в мире увеличится до 643 миллиона. Сейчас, по анализу ученых, около 240 миллионов людей в мире не знают о своем диагнозе, а еще 319 миллионов страдают предиабетом (когда уровень глюкозы повышенный натощак).

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Более 75% всех взрослых с диабетом теперь живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Около 6,7 миллиона смертей в 2021 году могут быть связаны с диабетом.

В мире возникла острая потребность в эффективных стратегиях противодействия росту количества людей, страдающих диабетом во всем мире,

– резюмировали авторы исследования.

Влияние пандемии

Внимание! Одна треть из 6,7 миллиона смертей, связанных с диабетом, в 2021 году пришлась на людей моложе 60 лет.

Ученые отметили, что COVID-19 только повышает риск для людей с диабетом.

Показатель долгосрочного контроля сахара в крови при диабете, можно использовать для прогнозирования тяжелых случаев коронавирусной болезни.

Критическим является также то, что ученые фиксируют значительный рост заболеваемости диабетом 2 типа среди молодежи.

Ситуация в мире

Самые высокие показатели диабета типа 2 среди молодежи в Соединенных Штатах, Канаде, а также Бразилии и Мексике.

Самые низкие показатели были зарегистрированы в Европе.

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В исследовании в очередной раз отметили, что ожирение – не единственный фактор возникновения диабета. Надо учитывать также и другие факторы, в частности, семейный анамнез, доступ к медицинскому обслуживанию, культурные и поведенческие привычки.

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