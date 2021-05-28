У каждого города есть свой уникальный набор микробов

У каждого города есть свой микробный отпечаток пальца. Бактерии и вирусы на одежде человека могут с точностью до 88% рассказать, откуда она приехала.

Как возникла идея для исследования

Такие выводы сделали американские ученые после того, как один из них решил узнать, какие микробы попали в организм его маленькой дочери, когда она лизнула перила в метро Нью-Йорка.

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Его зовут Крис Мейсон, он отец этой девочки и генетик из Weill Cornell Medicine. Свое исследование начал еще в 2015 году. Он ходил по подземке и брал мазки с перил, сидений, окон. Мужчина выяснил, что почти половина микробов из метро неизвестна науке.

После этого он решил проверить, какая ситуация в других мегаполисах. Коллеги Мейсона собирали образцы в 60 городах мира на всех населенных континентах. Они терли тряпками лавки, турникеты и билетные киоски, трамваи, автобусы и вагоны метро.

Уникальный набор бактерий в разных городах

Анализ показал, что 45% микробов, живущих в транспортных системах, неизвестны науке. Это 11 000 вирусов и 1 302 бактерии.

В 97% образцов присутствовал набор из 31 вида организмов. Их назвали ядром городского микробиома.

Еще 1 145 видов присутствовали в 70% проб. Уникальный микробный отпечаток города сформировали менее распространенные бактерии и вирусы.

Собранные учеными данные могут помочь выявлять вспышки болезней на ранних этапах и точнее определять количество бактерий, устойчивых к антибиотикам.