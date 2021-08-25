У кого чаще развивается тромбоз после коронавируса

Тяжелое течение COVID-19 связано с высоким риском тромбообразования. Ученые решили выяснить, насколько велика вероятность этого осложнения у хирургических пациентов, перенесших коронавирусную инфекцией.

Новое исследование

Группа ученых собрала данные о более чем 128 тысячах хирургических пациентов из больниц 115 стран. Все участники перенесли различные операции в октябре 2020 года, когда во многих государствах наблюдался подъем заболеваемости COVID-19.

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Исследователи изучили все случаи тромбоэмболии или тромбоза глубоких вен, которые были зарегистрированы в течение 30 дней после вмешательства. Они также отследили данные о подтверждении COVID-19 у пациентов за 1 – 7 недель до операции или непосредственно в стационаре.

Риск тромбоза во время операции

В этой группе тромбоз развился у 742 человек вскоре после операции.

По оценкам ученых, у пациентов, заразившихся во время хирургического вмешательства или в стационаре, риск тяжелого нарушения свертывания крови повышен на 50% по сравнению со средним.

Еще более уязвимыми оказались те, кто перенес COVID-19 до хирургической операции – у таких пациентов вероятность образования тромбов увеличивается на 90%.

Авторы исследования также выяснили, что у пациентов после COVID-19, у которых развился тромбоз глубоких вен во время операции или вскоре после нее, был значительный риск смерти в течение 30 дней.

Так, у пациентов с SARS-CoV-2 смертность без венозной тромбоэмболии составила 7,4%, а с этим осложнением – 40,8%. Ученые предупредили, что пока нет данных об эффективной профилактике нарушений свертывания крови в этой группе пациентов.

Ранее ученые проанализировали образцы крови, взятые у пациентов с коронавирусом, которые лежали в отделении интенсивной терапии и обнаружили, что между молекулой, которая вызывает свертывание и белком-регулятором ADAMTS13, серьезно нарушен баланс именно у пациентов с тяжелой формой COVID-19.